Busto Arsizio (Varese) Suicida in carcere l'uomo che uccise e decapitò l'amica promoter Reo confesso, era stato condannato all'ergastolo

Condividi

Vito Clericó, 64 enne di Garbagnate Milanese (Milano) condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio, nel 2017, dell'amica Marilena Rosa Re, si è suicidato nel tardo pomeriggio del 29 novembre nel bagno comune del carcere di Busto Arsizio (Varese).A quanto emerso, ha ingoiato sacchetti dell'immondizia fino a soffocarsi. L'uomo ha lasciato sul letto una lettera, nella quale ha spiegato il suo gesto, criticando l'operato della giustizia.Reo confesso dell'omicidio, Clericò mangiava poco e sosteneva di patire la detenzione. A dare l'allarme è stato il suo compagno di cella che, non vedendolo tornare dai bagni comuni, ha pensato si fosse sentito male. Immediato l'intervento di medici e agenti di polizia penitenziaria, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.Marilena Re, promoter 58enne, scomparve da casa nel luglio del 2017 e solo nel settembre successivo Clericó, interrogato dagli inquirenti, ammise che il suo cadavere si trovava nel suo orto.Del delitto aveva però incolpato un misterioso uomo corpulento. Successivamente, dopo aver cambiato otto volte versione, ammise di averla uccisa e poi decapitata e fatta a pezzi e di aver nascosto il corpo nel suo terreno e la testa in un campo di Garbagnate, dove fu ritrovata dagli investigatori in un sacco, tra i rovi.Movente del delitto sarebbe stata una somma di denaro non dichiarata, che la vittima aveva chiesto a Clericó e a sua moglie di tenere nascosta in casa, per poi richiederla indietro.