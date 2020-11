Veterinari svizzeri: distanziamento sociale per gli amici a quattro zampe, soprattutto i gatti

Anicura, rete svizzera di cliniche veterinarie, in base alle raccomandazioni del Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) statunitensi, lancia il monito: obbligo di distanziamento sociale, dovuto alla pandemia del Covid-19, anche per gli amici a quattro zampe, soprattutto i gatti. I felini non devono più girare liberamente per le vie della città europee, ma stare a casa, rispettando gli obblighi imposti da lockdown e coprifuoco. I proprietari dei cani devono tenere i propri amici a quattro zampe a distanza di almeno 2 metri dai passanti, ed evitare passeggiate con cani nei luoghi pubblici. Sulla scia delle raccomandazioni dei colleghi statunitensi, i veterinari svizzeri raccomandano di “trattare i vostri animali domestici come membri della famiglia, proteggendo voi stessi dal contagio finché non miglioreremo la nostra conoscenza sul coronavirus”. Su richiesta di un utente, Johannes Kaufmann, un veterinario di Anicura, precisa: “La superficie, capace di trasmettere il virus o il DNA del virus, include anche il pelo o emissione nasale degli animali domestici.”Il virologo Volker Thiel, dell’Istituto di virologia e immunologia presso l’Università di Berna, rincara la dose: “In linea di principio, il distanziamento sociale fa altrettanto bene agli animali, come agli esseri umani, per assicurare che animali domestici non trasmettano il contagio agli esseri umani oppure agli altri animali domestici.” Tuttavia finora non è stato accertato alcun caso di trasmissione dell’infezione da un animale domestico a un essere umano. Anita Müller, psicologa degli animali, rimanda al mittente le raccomandazioni: “È molto dubbio che si possano tenere a chiave perché possono essere contagiosi. I gatti randagi impazziscono se li chiudete dentro casa, e possono fare a pezzi un appartamento. Provate a spiegare a un felino la ragione di un lockdown! I cani invece sono degli animali sociali e devono relazionarsi sia con l’uomo sia con i loro simili.”