Lavoratori avicoli potranno lavorare in isolamento Covid-19, Gb allenta quarantene per avere tacchini a Natale

L'Inghilterra ha allentato le regole di quarantena anti-Covid per consentire al personale avicolo stagionale di lavorare durante i 14 giorni di isolamento per garantire che ci siano abbastanza tacchini disponibili per le cene di Natale.Il governo ha spiegato che il cambiamento consentirà agli allevatori di tacchini di "avere accesso alla forza lavoro necessaria per mitigare eventuali rischi per l'approvvigionamento alimentare natalizio".In base alle regole riviste, ai lavoratori avicoli sarà comunque richiesto di isolarsi dal pubblico per evitare la diffusione del virus.