Come negli anni '90 I Talebani, un altro passo indietro: vietata la musica in pubblico La dichiarazione del portavoce dei Talebani al New York Times

Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid

La musica sarà di nuovo vietata in Afghanistan. Il divieto è analogo a quello in vigore tra il 1996 e il 2001, negli anni in cui i talebani controllavano il paese.Ad annunciarlo è stato il portavoce, Zabihullah Mujahid, in una intervista al New York Times. "La musica è proibita nell'Islam, ma speriamo che riusciremo a persuadere la gente a rinunciare, senza dover esercitare pressioni", ha detto. Secondo Newsweek, Mujahid è candidato alla carica di ministro dell'Informazione e della Cultura nel nuovo governo.A Nbc News, Mujahid ha detto che i talebani concederanno alle donne "tutti i diritti che l'Islam promette" e che le cittadine afghane "possono diventare dottori e insegnanti, possono essere istruite e lavorare a favore della società". "Sono sorelle -ha aggiunto- dobbiamo mostrare rispetto verso i loro confronti, non devono aver paura. I talebani sono essere umani. Hanno lottato per il nostro paese. Le donne dovrebbero essere orgogliose di noi, non spaventate".