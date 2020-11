Ordinanza regionale Scuola, Tar della Puglia dà ragione a Emiliano e conferma didattica a distanza opzionale Confermata la validità dell'Odinanza regionale 413, che consente agli studenti di scegliere la didattica a distanza

Il Tar della Puglia ha dichiarato valida l'Ordinanza regionale numero 413, che prevede la didattica a distanza opzionale per chi ne fa richiesta e non vuole mandare i propri figli a scuola.L'ordinanza era stata voluta dal presidente della Regione: "Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza n. 413 attualmente in vigore. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l'Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Did, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta", ha dichiarato Michele Emiliano."L'attuale ordinanza, ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, consente per il primo ciclo di istruzione la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essereimposta la didattica in presenza e che l'eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata". È quanto sottolinea l'avvocatura regionale in merito alla decisione del Tar di Bari.