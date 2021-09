220 le tartarughe nate sull'isola delle Pelagie Lampedusa: sei nuove nidi di tartarughe Nell'isola la schiusa si concluderà ai primi di ottobre

A Lampedusa sono sei i nidi di tartaruga deposti. Oltre alla spiaggia dei Conigli la "Caretta caretta" ha visitato anche le piccole spiagge di Cala Pisana e Cala Croce. I nidi sono stati rilevati e monitorati giorno e notte dal personale della Riserva naturale isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia, nell'ambito del Progetto triennale 2021/2023 di monitoraggio e tutela delle nidificazioni di "Caretta caretta" approvato dal ministero della Transizione ecologica. "In queste ore stiamo assistendo alla schiusa delle uova dei due nidi deposti sulla spiaggia di Cala Croce" comunica Legambiente.Sull'isola sono nate 220 piccole tartarughe e ancora vi sono i nidi della spiaggia dei Conigli in piena incubazione, che si concluderà nei primi giorni di ottobre. Sono stati rilevati i previsti parametri biometrici e tutti i neonati sono stati controllati dal personale della Riserva fino al loro arrivo in mare. Molti turisti hanno avuto l'occasione di assistere, con le dovute cautele, a questo straordinario evento. Alle attività di monitoraggio hanno collaborato anche gli operatori dell'Area marina protetta Isole Pelagie.Queste attività di monitoraggio e protezione delle spiagge e di sensibilizzazione dei turisti sono possibili anche grazie al coinvolgimento dei giovani volontari che partecipano a Lampedusa al campo organizzato da Legambiente, che inoltre ogni anno realizza in tutta Italia il programma di volontariato "Tartawatchers" finalizzato proprio a identificare i nidi e a proteggerli fino al momento della schiusa.