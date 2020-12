ITALIA

2020/12/10 09:49

Al momento non sono segnalate tensioni Tav. Nuova fase allargamento cantiere, al via lavori Scortate dalle forze dell'ordine, le ruspe hanno iniziato ad operare attirando l'attenzione dei No Tav che, dal presidio dei Mulini, sono saliti su tetti e alberi, scandendo i tradizionali slogan della lotta contro l'opera

Oggi alle ore 11 l'ufficio di presidenza della Commissione Lavori pubblici del Senato svolge le audizioni di Telt Sas, Regione Piemonte, Piero Franco Nurisso (sindaco di Gravere e presidente dell'Unione Montana Alta Valle Susa) e Pier Giuseppe Genovese (sindaco di Susa) sul Contratto di programma Ministero delle Infrastrutture-Ferrovie dello Stato- Telt (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) per la realizzazione della Tav Torino-Lione.

