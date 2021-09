Alta velocità Torino-Lione Tav. Radicova: ora chiarezza sul lato italiano Dopo la firma per uno stanziamento di 3 miliardi da parte dei francesi di Telt, la coordinatrice Iveta Radicova chiede chiarezza sul versante italiano dell'opera

"Ieri in Francia abbiamo firmato contratti per oltre 3 miliardi per lavori che riguardano lo scavo del tunnel di base sul lato francese, quindi la situazione per quanto riguarda quel lato è chiara, vorremmo avere la stessa situazione sul versante italiano".Così la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, a proposito della Torino-Lione, oggi a Torino alla prima tappa del Connecting Europe Express, che sarà poi a Roma e al Brennero. L'osservazione della coordinatrice riguarda le decisioni per il tratto italiano, che si innesta su quello internazionale. Su questo chiede di accelerare i tempi "politici".La firma a Chambery, di Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare la nuova ferrovia, e dalle imprese gli appalti per i lavori della maxi-galleria da 57,5 km - del valore di 3 miliardi di euro - assegnati il 7 luglio scorso."Siamo a un passaggio davvero cruciale - ha sottolineato Radicova, oggi a Torino - le parti nazionali hanno la stessa importanza del tunnel in sé, dobbiamo lavorare contemporaneamente alla tratta del tunnel internazionale e a quella degli accessi. Per questo chiediamo gentilmente ai governi di assumersi la loro parte di responsabilità, in modo che siano prese decisioni simili a quelle francesi anche sul lato italiano"."Non posso dettare scadenze o condizioni ai governi - ha rimarcato la coordinatrice Ue del Corridoio Mediterraneo - io posso solo chiedere in modo gentile e negoziare. Ma il progetto non è più sulla carta, è una realtà, mi auguro che saremo abbastanza responsabili di coglierla fino in fondo". "Alle persone - ha aggiunto - chiederei di dimenticare le ideologie e tornare alla razionalità, per il bene futuro di tutti. Chiederei loro di ascoltare i politici, se ci sono problemi noi siamo qui per risolverli".