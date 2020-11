Taxi, al via lo sciopero nazionale fino alle 22: "Adesione totale" Presidio a Roma davanti al ministero delle Finanze

Condividi

E' iniziato alle 8 e durerà fino alle 22 lo sciopero nazionale dei tassisti. "Non ci sono auto bianche alla stazione Termini - spiegano i sindacalisti che hanno indetto lo sciopero - e in giro per Roma così come nelle altre città. Per ora l'adesione è praticamente totale. I colleghi sentono ormai sulla loro pelle la forte crisi che ci ha investito". I conducenti delle auto bianche si stanno radunando davanti al ministero delle finanze "dove chiederemo a gran voce di sostenere un servizio che non ha mai smesso di garantire la mobilità anche quando era tutto fermo"."La settimana scorsa, quando abbiamo incontrato una delegazione di organizzazioni di rappresentanza dei tassisti, ci hanno chiesto di velocizzare il Decreto Interministeriale sul 'Buono Viaggio'. Ieri sera è stato firmato, e sblocca così i 35 milioni del fondo, previsto dal Decreto 'Agosto' e finalizzato all'erogazione di un buono utilizzabile da persone con disabilità, ovvero appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici della crisi pandemica o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluogo di città metropolitana o capoluoghi di provincia". Così il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli."Abbiamo lavorato con gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per definire il riparto. In pochi giorni gli Enti locali potranno utilizzare le risorse - aggiunge -. Mi dispiace per il blocco di oggi, perché, come avevamo assicurato, la categoria è stata inserita tra quelle destinatarie dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto 'Ristori' e con gli uffici del MEF stiamo velocizzando anche l'attuazione della norma sui contributi ai 'centri storici'"."Nei prossimi giorni, convocheremo un Tavolo intergovernativo, con tutti gli attori istituzionali - conclude -, comprese Regioni ed Enti Locali, per definire assieme, in modo strutturale, interventi a supporto di un settore fondamentale nella rimodulazione del Trasporto Pubblico Locale. E per velocizzare ulteriormente il meccanismo degli aiuti, diretti e indiretti, riservati a Taxi e NCC. Non lasciamo nessuno indietro".