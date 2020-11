Oltre 12 milioni di multa Telemarketing, il Garante per la Privacy sanziona Vodafone Oltra al pagamento della multa, l'azienda di telecomunicazioni dovrà conformarsi alla normativa europea sulla tutela dei dati

Condividi

Il Garante per la Privacy ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione di oltre 12 milioni e 250 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure dettate dall'Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.Ne dà notizia la stessa Authority, composta da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Il provvedimento conclude una complessa istruttoria avviata dal Garante a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall' azienda.