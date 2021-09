Us Open, Djokovic conquista la finale: incontrerà Medvedev

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto il tedesco Alexander Zverev in semifinale agli US Open. Djokovic ha battuto Zverev 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, vendicandosi della sconfitta subita agli ultimi Giochi di Tokyo 2020. Se dovesse battere Daniil Medvedev nella finale di domenica, Djokovic sarebbe il primo tennista in più di mezzo secolo a vincere tutti e quattro i titoli del Grande Slam nello stesso anno e supererebbe Roger Federer e Rafa Nadal per numero di trofei importanti.