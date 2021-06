Tennis Roland Garros: Musetti agli ottavi, suo il derby con Cecchinato. Vince anche Sinner Il toscano si aggiudica il match al quinto set. L'altoatesino liquida in tre partite Ymer

Lorenzo Musetti - all'esordio assoluto in uno Slam - si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro contro Marco Cecchinato con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore di gioco.Il 19enne di Carrara, numero 76 del ranking internazionale, ha battuto in cinque set il 28enne palermitano, numero 83 del mondo, reduce dalla finale nell'Atp 250 di Parma e semifinalista nel Major transalpino nel 2018.Al prossimo turno il giovane azzurro affronterà il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che ha superato facilmente il lituano Ricardas Berankis per 6-1, 6-4, 6-1.Raggiunge gli ottavi anche Jannik Sinner, che risolve in tre set la non facile 'pratica' Ymer. Il 19enne altoatesino ha sconfitto per 6-1 7-5 6-3, in 2 ore e 24 minuti, il 22enne svedese Mikael Ymer e adesso aspetta 'Re' Nadal (vincitore contro l'inglese Cameron Norrie con un triplice 6-3) per una sfida generazionale affascinante.Nel tardo pomeriggio in campo anche Berrettini per la sfida con il sudcoreano Kwon Soon-woo.