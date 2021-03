Tennis Atp, Jannik Sinner ai quarti di finale a Miami Ora lo aspetta il vincente tra Fritz e Bublik

Condividi

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 3.343.785 dollari).Il 19enne altoatesino, numero 31 del mondo e 21 del seeding, ha sconfitto il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti.Sinner affronterà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 32 del mondo e 22 del tabellone e il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking Atp.