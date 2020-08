​Tennis: salgono i contagi da Covid, cancellato il torneo Open di Madrid

Si attendeva l'annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni e le voci degli ultimi giorni. E l'annuncio è arrivato. Il Mutua Madrid Open 2020 di tennis non si giocherà.

Gli organizzatori hanno cancellato il torneo dopo la richiesta del vice consigliere per la sanità della locale Comunità Autonoma, Antonio Zapatero Gaviria, che su invito di Feliciano Lopez, direttore del torneo, aveva espresso il suo parere sull'organizzazione del torneo combined, inserito in calendario la settimana successiva allo US Open, alla luce dell'innalzamento della curva dei contagi in Spagna.