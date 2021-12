La classifica dei campioni Tennis, Ranking Atp: Berrettini e Sinner nella Top 10 dell'anno L’Italtennis si gode due giocatori fra i primi dieci del mondo al termine di un 2021 di grandi soddisfazioni

Fermo il circuito maggiore e con gli ultimi appuntamenti ormai del circuito challenger e ITF, sono praticamente di fine anno le classifiche, almeno al vertice, così l’Italtennis si gode due giocatori fra i primi dieci del mondo al termine di un 2021 di grandi soddisfazioni.Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in Top Ten a novembre 2019: quarto azzurro nell'Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma sulla settima poltrona a 307 punti di distanza dal sesto posto occupato da Rafa Nadal, così come è in decima posizione Jannik Sinner, capace di fare il suo ingresso il mese scorso nell’elite mondiale a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani la loro prima volta in top ten (Federer invece aveva sette mesi più dell’azzurro).Nessuna variazione anche per gli altri azzurri: Lorenzo Sonego è al 27/mo posto, Fabio Fognini 37/mo, Lorenzo Musetti al numero 59 e Gianluca Mager al 62/mo posto (best ranking eguagliato per il sanremese). Stabili anche Stefano Travaglia alla casella 78, Marco Cecchinato (100/mo) e Andreas Seppi al numero 102 (sono otto quindi gli azzurri fra i primi cento e quindici nei primi duecento della classifica mondiale).1. Novak Djokovic (Srb) 11540 (--)2. Daniil Medvedev (Rus) 8640 (--)3. Alexander Zverev (Ger) 7840 (--)4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 6540 (--)5. Andrey Rublev (Rus) 5150 (--)6. Rafael Nadal (Esp) 4875 (--)7. Matteo Berrettini (Ita) 4568 (--)8. Casper Ruud (Nor) 4160 (--)9. Hubert Hurkacz (Pol) 3706 (--)10. Jannik Sinner (Ita) 3350 (--)27. Lorenzo Sonego 1825 (--)37. Fabio Fognini 1494 (--)59. Lorenzo Musetti 1004 (--)63. Gianluca Mager 978 (--)78. Stefano Travaglia 846 (--)100. Marco Cecchinato 759 (--)102. Andreas Seppi 744 (--)153. Federico Gaio 441 (--)