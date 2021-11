Atp Finals Torino Sinner perde con onore contro Medvedev

Si conclude con una sconfitta di misura contro Daniil Medvedev l'avventura di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro ha perso in tre set, con il punteggio di 6-0 6-7 7-6 arrivando a pochissimi punti da un successo di prestigio contro forte il 25enne russo. Nonostante l'accesso alle semifinali fosse già tramontato, a causa della vittoria pomeridiana di Zverev su Hurkacz, non era un match 'morto' visto che in palio c'erano 200 punti per rafforzare la propria posizione all'interno della top ten mondiale.In due ore e mezzo, il match si è aperto con un 6-0 per il russo. Il secondo è stato vinto da Sinner 6-7. Il terzo set, anch'esso molto combattuto, al tie-break è andato al numero due del mondo. Il russo concede l'onore delle armi al giovane altoatesino: "Doveva essere un match morto, invece ci siamo battuti per due ore e mezza. Jannik è partito male, poi ha giocato davvero bene ed è stata una bellissima partita". Medvedev non ha dubbi: "Sinner è un giocatore incredibile, l'anno scorso dissi che era uno dei giovani più forti, sono felice di averci azzeccato".Il Pala Alpitour di Torino aveva riservato un'accoglienza da vera star a Jannik Sinner. Applausi, urla, bandiere tricolore, smartphone per riprendere senza sosta il campione azzurro, subentrato al compagno di squadra Matteo Berrettini dopo il suo ritiro. Il pubblico di Torino lo ha sostenuto fino in fondo. Ad assistere al match, oltre al compagno di squadra Lorenzo Sonego, anche l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che al suo arrivo al Pala Alpitour è stato coinvolto in una breve sessione fotografica nel campo di allenamento, nelle vesti di giudice di sedia. Durante la giornata, sul campo centrale si e anche tenuta una cerimonia di saluto ai cinque giocatori che hanno chiuso la carriera nel 2021, Paolo Lorenzi, Steve Darcis, Martin Klizan, Julian Knowles e Viktor Troicki.