Sindacati: "Rivolta nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Reparto in mano a detenuti"

Sarebbe in atto una rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove stanotte sono stati aggrediti sei agenti, tre dei quali finiti in ospedale. Una cella data a fuoco da due detenuti. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali la rivolta è scoppiata nel reparto Danubio dove si trovano i cosiddetti "problematici", extracomunitari ed altri soggetti che in passato si sono resi protagonisti di episodi di intemperanza."I detenuti hanno in mano le chiavi di un intero reparto. Un altro agente è stato accompagnato in ospedale. E' ora che intervenga il ministro Bonafede". E' quanto ha dichiarato Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della Polizia Penitenziaria Spp. All'esterno dell'istituto di pena sono arrivate le forze dell'ordine, in assetto antisommossa. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia ha immediatamente chiesto accertamenti urgenti, disponendo che il provveditore regionale della Campania Antonio Fullone e il vicecapo del Dap Roberto Tartaglia si rechino sul posto.Le forti tensioni che si stanno registrando nel carcere campano hanno innescato l'ennesimo scontro a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Prima la rivolta in carcere, senza che un delinquente sia stato punito. Poi 48 poliziotti indagati per 'tortura', e stanotte altre violenze e altri poliziotti feriti. Basta, il limite è stato superato: ministro Bonafede, sveglia!" attacca Salvini dai suoi profil social.Non si fa attendere la replica del ministro: "Da parte di certa politica c'è stata una strumentalizzazione vergognosa di quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere". E prosegue: "C'è un'indagine della magistratura che, come sempre, va rispettata e abbiamo piena fiducia nelle verifiche disposte dal procuratore generale, Luigi Riello, a proposito delle modalità di controllo e notifica attuate giovedì mattina. Ma il valore del corpo della Polizia penitenziaria non è mai stato in discussione e merita rispetto. Strumentalizzare situazioni come queste per attaccarmi - conclude - lo trovo veramente meschino".La tensione nel carcere intanto resta alta. Questa mattina, alcuni agenti hanno manifestato davanti alla struttura penitenziaria. "Dopo le proteste, dei giorni scorsi, dei poliziotti penitenziari per le modalità di consegna di alcuni avvisi di garanzia da parte dei Carabinieri per presunti maltrattamenti a detenuti, questa notte sarebbe stata incendiata una cella ed aggrediti l'ispettore e tre agenti. La situazione è tesissima e sta degenerando" denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), per voce del segretario nazionale per la Campania, Emilio Fattorello. Che aggiunge: "Tensione rivolta anche verso il personale di Polizia Penitenziaria giunto di rinforzo da Benevento. E la cosa grave, a quanto mi viene riferito, è che i detenuti responsabili, che pure si sono distinti da tempo per comportamenti violenti e contrari all'ordine ed alla sicurezza interna, hanno gridato che avrebbero denunciato i colleghi per tortura, facendo espresso e chiaro riferimento a quanto accaduto pochi giorni fa, dove le accuse pur in assenza di prove certe sono state usate come clave contro gli Agenti. Questo è gravissimo ed inaccettabile", conclude.Presidi di solidarietà intanto davanti le Prefetture in Sicilia - sono in programma per martedì 23 - per la consegna di una lettera di solidarietà ai colleghi e agenti di polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'iniziativa è promossa dalle sigle sindacali Sappe, Osapp, Uilpa, Polpen, Fns Cisl."Quanto accaduto nella giornata di giovedì resterà una pietra miliare del fallimento dello Stato sulla politiche sulla sicurezza, acclarato che viene perseguitato chi difende la legalità nelle carceri mettendolo alla pubblica gogna con conseguenti festeggiamenti nelle celle e non solo di chi delinque, ma purtroppo, come se non bastasse già questo, anche generando nuove aggressioni violente da parte di detenuti che si sentono impunibili e legittimati a comportamenti di rivalsa nei confronti degli agenti" sottolinea, in una nota, Giuseppe Moretti, presidente dell'Uspp.Moretti fa anche sapere che provvedimenti analoghi a quelli presi nel Casertano sono stati adottati anche in altre strutture penitenziarie - come a Pavia - sempre a seguito di indagini avviate a seguito di dichiarazioni "tutte da verificare" rilasciate da alcuni detenuti. "Era inevitabile che la delegittimazione cui vergognosamente sono stati esposti i colleghi di Santa Maria - conclude Moretti - aprisse la strada a ritorsioni