La pandemia in Italia Rianimatori: tenuta delle terapie intensive un mese senza una stretta delle misure Cruciali green pass a 6 mesi e terze dosi. Allarme Friuli Venezia Giulia e Bolzano

"Attualmente c'è una situazione allarmante per l'occupazione delle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia, oltre la soglia del 10%, e la Provincia autonoma di Bolzano. La situazione è preoccupante anche in Veneto"."In generale, se non verrà applicata in modo stringente la norma sul green pass e non si incentiveranno le terze dosi, potremmo raggiungere una situazione drammatica nel giro di un mese e mezzo circa in tutto il Paese".Così all'Ansa il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, Alessandro Vergallo."Chiediamo che la durata del green pass sia 6 mesi, dato il calo di efficacia del vaccino dopo tale periodo".