ITALIA

2021/09/08 09:58

Non si registrano danni Terremoti. Avvertita anche in Alto Mugello la scossa di magnitudo 2,8 registrata in Romagna La scossa c'è stata alle 7.46, epicentro Premilcuore (Forlì-Cesena)

Terremoti: sciame Adriatico, oltre 65 scosse da ieri

Terremoti: sciame Adriatico, oltre 65 scosse da ieri Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 tra Reggiano e Modenese Condividi Una scossa di terremoto con magnitudo 2.8 rilevata in Romagna è stata avvertita anche in Mugello, a poca distanza da San Godenzo e Marradi (Firenze). Lo segnala la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.



La scossa c'è stata alle 7.46 ed è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell'Ingv a 7 km di profondità, con epicentro Premilcuore (Forlì-Cesena), poco lontano dai comuni di San Godenzo e Marradi che si trovano a 13 e 17 km dall'evento e dove non si registrano danni.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 07:46 IT del 08-09-2021, Premilcuore (FC) Prof=7Km #INGV_28226321 https://t.co/BWVwOvp2v4 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 8, 2021 Una scossa di terremoto con magnitudo 2.8 rilevata in Romagna è stata avvertita anche in Mugello, a poca distanza da San Godenzo e Marradi (Firenze). Lo segnala la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.La scossa c'è stata alle 7.46 ed è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell'Ingv a 7 km di profondità, con epicentro Premilcuore (Forlì-Cesena), poco lontano dai comuni di San Godenzo e Marradi che si trovano a 13 e 17 km dall'evento e dove non si registrano danni.

Condividi