Il rilancio economico e sociale delle aree terremotate Fondi dal Recovery per le aree terremotate del Centro Italia Una "cabina di coordinamento" per programmare l'utilizzo dei fondi

1,78 miliardi dal PNRR per le aree colpite, nel Centro Italia, dai terremoti del 2009 e del 2016/2017. E così mentre si avviano i primi progetti italiani previsti dal Recovery Fund, e nei prossimi giorni settimana arrivano i primi 25 miliardi di euro dalla Commissione Ue, è pronto anche il Pacchetto Sisma finanziato con il Fondo complementare al PNRR, con i fondi finalizzati alla ripresa e allo sviluppo economico dell’Appennino centrale.I dati sono riportati in una nota della la struttura commissariale per la ricostruzione post sisma che fa capo a Giovanni Legnini. A gestire il fondo sarà la Cabina di Coordinamento integrata che si è insediata oggi. Una governance multilivello che riunisce tutte le rappresentanze istituzionali dei due crateri (quello del terremoto del 2009 e quello del 2016/2017) e che sarà chiamata a programmare l’utilizzo delle risorse e selezionare i progetti.Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere definiti i Programmi unitari di intervento per l’utilizzo dei fondi stanziati relativi a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” e a “Rilancio economico e sociale”.La Cabina di Coordinamento, appena insediata, ha già designato un gruppo di lavoro per la predisposizione dei programmi unitari e che hanno come obiettivi che la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, puntando sulla formazione del capitale umano e la valorizzazione delle risorse del territorio.L'arrivo dei fondi del PNRR si aggiunge agli stanziamenti già in corso e che riguardano: illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi, l’efficienza energetica degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le “smart cities”, la telemedicina, la tele-assistenza e il sostegno all’economia dei settori produttivi locali anche attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali.Tra le altre misure a sostegno dell’economia, attualmente, ci sono le agevolazioni fiscali della Zona Franca Urbana ed il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali delle imprese entrambi prorogati a tutto il 2021.