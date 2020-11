Terremoto 1980: la tragedia, 40 anni dopo Storie, racconti, immagini, polemiche, speranze, illusioni, voci e volti del più grande disastro italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale

di Antonio CaggianoIn Irpinia e in Basilicata ci sono due generazioni a confronto. Una che il terremoto lo ha sentito raccontare e che è nata e cresciuta in un contesto totalmente diverso da quello vissuto dalla generazione dei genitori e dei nonni, ma che ha vissuto tutte le conseguenze del terremoto e l’altra, appunto, quella che il terremoto lo ha visto e sentito in tutte le sue sfaccettature e che è diventata adulta in una calda sera di fine novembre, in un solo minuto e mezzo.Tra le due generazioni ci sono i luoghi, i paesi, i territori. Così diversi rispetto a “prima”. Così meglio collegati al resto del mondo rispetto a prima. Così belli, nuovi, ordinati e vuoti, rispetto a prima, tanto da diventare spesso qualcosa di diverso rispetto a prima e al prima.Vuoti non solo di persone. L’emigrazione era forte negli anni ’80: dalla Germania, dalla Svizzera, dall’America Latina e del Nord arrivava un flusso di denaro ininterrotto che spesso aveva come primo obiettivo quello di comprare o costruire casa. Ma anche in quel periodo in cui gli uomini erano lontano a cercare lavoro, più che fortuna, i paesi non erano vuoti.Le due generazioni sono ancora a confronto, anche oggi. Anche 40 anni dopo la “malanotte”, come l’inviato del Mattino di Napoli, Gianni Festa, descrisse quella notte maledetta, anche tra chi non è mai uscito dal “cratere”, termine coniato dal meridionalista Francesco Compagna.Sono impegnate più che mai a lottare contro il vuoto. Un vuoto fatto di prospettive future, di dibattito, di progetti, di sogni, di idee su cosa fare oggi, ma soprattutto domani di questi luoghi bellissimi, rinnovati, ammodernati, resi finalmente accessibili e ospitali, ma che continuano a allontanare le nuove generazioni e a chiamare eroi quelli che restano.A 40 anni da quel maledetto 23 novembre 1980 il bilancio offre cifre con tanti “più”, ma altrettante con un “meno” davanti. “Più” e “meno” che però non si annullano a vicenda, ma che invece contribuiscono, tutti, a tracciare i contorni di quello che è stato negli ultimi quattro decenni.E che conducono a oggi, 40 anni dopo, e consegnano non solo un’Irpinia e una Basilicata diverse, ma un’Italia trasformata, più unita e più simile, nella quale parole come solidarietà, sostegno, protezione civile, volontariato, hanno assunto la forma di valori dei quali ormai non se ne può più fare a meno.