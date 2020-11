Quarant'anni dal 23 novembre 1980 Terremoto Irpinia: ore 19.34, un minuto di silenzio nel "cratere" Sono numerose le iniziative in programma domani per ricordare i tragici eventi di quarant'anni fa, ma anche per tirare le somme di quanto è stato fatto e per aprire un nuovo ragionamento sul futuro. Imponente la programmazione Rai

Un minuto di silenzio alle, in coincidenza con l’ora della prima scossa di quarant’anni fa. E' l’invito della Prefettura di Avellino ai sindaci in occasione del quarantesimo anniversario del sisma del 23 novembre 1980.Il silenzio per ricordare quando gli aghi del sismografo impazzirono in quei 90 secondi di devastazione. Un terremoto di magnitudo 6.9 che uccise 3.000 persone, devastò l’Irpinia, la Basilicata, la Campania intera, una parte della provincia di Foggia, provocò danni enormi e quasi 300.000 sfollati.A 40 anni da quello che è stato il terremoto più violento registrato in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, si moltiplicano le iniziative per ricordare domani, 23 novembre 2020, le vittime, i luoghi e i sopravvissuti.La Provincia di Avellino, nell'ambito delle iniziative “Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo” ha ottenuto da Poste Italiane l’e la. La cerimonia di consegna si svolgerà allenella filiale delle Poste Italiane di. A seguire, alleverrà inaugurato il “Parco della Memoria. Le radici del futuro”, un intervento urbanistico-naturalistico a Sant’Angelo dei Lombardi.Inoltre la Prefettura ha promosso un incontro in videoconferenza con i sindaci dei comuni del cratere, il sindaco di Avellino, il presidente della Provincia, il delegato provinciale Anci, il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ed il Comandante del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito.A Balvano (Potenza), luogo simbolo del terremoto 1980, alle orecerimonia commemorativa promossa dal Comune per ricordare le vittime e i tragici eventi di 40 anni fa. Probabile la presenza del ministro Roberto Speranza.Allefiaccolata nel centro storico.Alle, nel palazzo comunale, scopertura della targa per il quarantesimo.Nel Teatro Stabile di Potenza, allettribuzione della cittadinanza onoraria di Potenza all'Esercito Italiano per il contributo offerto in occasione del terremoto del 1980 e "per l'altissimo senso del dovere dimostrato".Ore: Intitolazione della Sala della Protezione civile comunale a Giuseppe Zamberletti Commissario del Governo incaricato del coordinamento dei soccorsi alle popolazioni vittime del sisma del 1980.Allein Prefettura a Potenza, l'Ordine degli ingegneri della provincia conferirà al prefetto, Annunziato Vardé e al presidente della provincia di Potenza, nonché sindaco di Albano di Lucania, Rocco Guarino, una targa realizzata per ricordare l'impegno profuso da tutti i tecnici nella ricostruzione.Ore: Live streaming ‘23 novembre 1980 – 23 novembre 2020 40 anni di esperienze’ sul sito internet www.comune.potenza.it del Comune di Potenza con la partecipazione dei Sindaci che hanno guidato l’Amministrazione comunale di Potenza, dal 1980 a oggi, il Prefetto di Potenza, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio comunale, il Direttore Generale del San Carlo, il Magnifico Rettore dell’Unibas, il Presidente della Provincia e il Pro Rettore dell’Unibas.Anche il mondo del calcio, in modo casuale, avrebbe potuto contribuire a rendere omaggio a quella giornata di quarant'anni fa. Proprio il 23 novembre 2020, allenello stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, era previsto l'incontro di calcio, valido per la dodicesima giornata di Serie C, tra Potenza e Avellino. Il Covid ha però impedito che la partita potesse essere disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi.Alle, sui canali social del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà celebrato il quarantennale del terremoto del 1980. Dalle piattaforme Facebook e YouTube dell'istituto sarà possibile avere un'anteprima digitale della mostra "19.34/ Quaranta anni dopo/ La storia in presa diretta. Fotografie di Antonietta De Lillo". Immagini realizzate all'indomani del terremoto a Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano e in altri centri dell'Irpinia. Inoltre il museo offrirà la possibilità di ripercorrere, con immagini d'archivio e un mini-documentario, come il MANN affrontò, nel novembre 1980, conseguenze del sisma.A quarant'anni dal terremoto del 23 novembre 1980, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia lancia il sito terremoto80.ingv.it dove i visitatori possono navigare tra le memorie, le schede scientifiche, le story maps e organizza un programma con tavole rotonde, tra scienza, memorie e testimonianza. Alledel 23 novembre, la prima visione del docufilm 'Irpinia80 - Viaggio nella terra che resiste'.Il programma è articolato su tre giorni, 23, 24 novembre e 27 novembre, organizzato dall'Ingv, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Universita' Sapienza di Roma, l'Universita' Federico II di Napoli, la Provincia di Avellino, il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi e l'Osservatorio sul Doposisma della Fondazione MIdA.''C'è un prima e un dopo 23 novembre 1980. Una linea di demarcazione nella coscienza civile del Paese che ha modificato l'idea preesistente di comunità nazionale e ha tracciato un solco profondo e concreto nella nascita dell'idea di quella che poi è diventata la moderna Protezione civile''. Inizia così il racconto dei 40 anni dal terremoto del 23 novembre 1980 fatto da Rainews.it nello Speciale Files24 intitolato ''L'Italia sepolta, l'Italia risorta''.Un racconto corale nel quale si mescolano ricordi diretti dei ''sopravvissuti'' al sisma a quelli di chi ha vissuto quel periodo per lavoro o come volontario o, ancora, da rappresentante delle istituzioni. Con filmati d'epoca e servizi realizzati oggi, ricostruzioni e ricordi, interviste ai protagonisti e riflessioni culturali.ha in programma uno speciale intitolato "La Scossa" che andrà in onda dallealle, con inviati nell'area del cratere e ospiti in studio, con contributi filmati e la conduzione di Milena Minutoli. Nel corso dell'intera giornata saranno dedicati all’anniversario interviste, servizi e approfondimenti.Su Rai1 si comincia allecon “UnoMattina” e si prosegue, alle, con “Storie Italiane” che propone servizi e ospiti dedicati ai 40 anni del terremoto 1980. Allesarà Rai Storia con la rubrica “Il giorno e la storia” a ricordare la tragedia dell’Irpinia. AlleRadio3Scienza racconterà cosa abbiamo imparato da quel terribile sisma. Ospite il sismologo dell’Ingv Alessandro Amato. Seguiranno i racconti di ascoltatori e ascoltatrici che descrivono un luogo di quel terremoto come è oggi, a quarant'anni di distanza. Su Rai3, alle“Passato e presente” con “1980: il terremoto in Irpinia” ripercorrerà le diverse fasi della catastrofe che mise in ginocchio uno dei territori più poveri della penisola, contando, oltre ai morti, più di ottomila feriti e trecentomila senzatetto. In studio con Paolo Mieli, il professor Giovanni De Luna analizzerà la tragedia, l’impatto che questa ebbe sul tessuto sociale, la risposta delle istituzioni e le modalità con cui la criminalità organizzata speculò sul disastro. Alle, su Rai1, sarà “Oggi è un altro giorno” a ricordare gli avvenimenti di quarant’anni fa mentre alle“La Vita in Diretta” dedicherà servizi alla ricorrenza.Su Radio3 allesarà ospite a “Fahrenheit” Toni Ricciardi, coautore con Generoso Picone e Luigi Fiorentino de "Il terremoto dell'Irpinia. Cronaca, storia e memoria dell'evento più catastrofico dell'Italia repubblicana", edito da Donzelli. Una riflessione che, basandosi su archivi e memoria orale, offre l'analisi di un dramma e di quanto abbia inciso sull'immaginario collettivo del Paese. Allesi torna su Rai Storia con il documentario di Lina Wertmuller “È una domenica sera di novembre”, realizzato appena un anno dopo il sisma. A contribuire all’immenso lavoro cronisti illustri come Moravia, Alberto Ronchey, Giampaolo Pansa, Giovanni Russo. Ancora su Radio3, da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, “Tre soldi”, in onda alle, trasmetterà “La terra Ballerina. Il terremoto del 23/11/1980 in Irpinia e Napoli” di Marcello Anselmo. L’audiodocumentario ripercorre il sisma che colpì violentemente quelle terre. Le voci dei testimoni si incrociano con materiali sonori e d’archivio in un racconto per “non dimenticare”. Allesarà Rai3 a offrire il docufilm di Alessandra Rossi “Il Terremoto – Irpinia 1980” diretto da Mario Maellaro e con la consulenza storica di Toni Ricciardi.Forte sarà anche il coinvolgimento dell’informazione Rai, a partire dallache dedicherà all’anniversario servizi in Buongiorno Regione fino a martedì 24 novembre e all’interno delle edizioni del Telegiornale dellee delle, integrati con dirette dai luoghi irpini e servizi con voci di quarant’anni fa.