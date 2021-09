Terremoto ad Acapulco

Condividi

Una scossa sismica in Messico di magnitudo 7,0 ha colpito la città messicana di Acapulco.La scossa, che ha avuto l'ipocentro a circa 12 km di profondità, è durata meno di un minuto ed è stata avvertita in maniera forte anche nella capitale Città del Messico, lontana circa 400 chilometri.Ancora non sono state comunicate notizie di vittime o danni e il governatore dello stato di Guerrero - Hector Asutudillo - ha detto che in questa fase non si sono registrate vittime o danni significativi. L'ultimo evento sismico importante in Messico risale al 19 settembre 2017, quando un terremoto di magnitudo 7,1 provocò la morte di 369 persone.