EUROPA

2020/11/09 13:10

Lotta al terrorismo Austria. Maxi operazione contro sostenitori Fratelli Musulmani e Hamas: arrestate 30 persone Perquisizioni anche in Germania, in un appartamento di Drochtersen, in Bassa Sassonia. Secondo fonti investigative, entrambe le operazioni non sono legate agli attentati del 2 novembre in Austria. Domani videoconferenza Merkel con Macron e Kurz su una iniziativa europea contro il terrorismo islamico

Operazione su vasta scala all'alba di oggi in quattro Laender dell'Austria contro associazioni sospettate di appartenere ai gruppi terroristici 'Fratelli Musulmani' e 'Hamas'. Nell'operazione ribattezzata 'Ramses' sono stati perquisiti da forze di polizia e agenti dell'intelligence, 60 tra appartamenti, locali commerciali e club, e 30 persone sono state arrestate. I pubblici ministeri hanno riferito che stanno indagando su reati quali finanziamento del terrorismo, organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. La retata è arrivata dopo oltre un anno di indagini. "Stiamo agendo contro queste organizzazioni criminali, estremiste e disumane con la massima severità e con tutte le possibilità dello Stato di diritto", ha affermato il ministro dell'Interno Karl Nehammer. L'operazione non avrebbe alcun collegamento con l'attacco terroristico di Vienna di lunedì scorso nel corso del quale sono state uccise cinque persone, quattro civili e il terrorista.



Germania. Dopo arresto islamista, polizia irrompe in un appartamento di Drochtersen

Attenzione sempre alta, anche in Germania dove a seguito dell'arresto di un islamista presso Lueneburg in Bassa Sassonia, la polizia ha fatto irruzione questa mattina in un appartamento di Drochtersen, nel medesimo Land. E' quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ndr", ricordando che l'uomo, arrestato il 6 novembre scorso, è sospettato di aver pianificato un attentato in Germani a e si trova attualmente in stato di fermo, che potrà durare fino a 14 giorni dalla cattura. In merito all'irruzione di questa mattina, le forze dell'ordine non hanno voluto fornire dettagli su eventuali arresti o sequestri di materiale. Anche questa operazione non è collegata all'attacco jihadista avvenuto nel centro di Vienna.



Merkel domani videoconferenza con Macron e Kurz su terrorismo

Domani la Cancelliera tedesca Angela Merkel, avrà una videoconferenza con il Presidente francese, Emmanuel Macron e il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz prer consutarsi su una iniziativa europea contro il terrorismo islamico. Alle consultazioni prenderanno parte anche la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Oggi Macron sentirà Kurz. La Merkel commentando l'esito delle presidenziali statunitensi ha ribadito che l'Europa e gli Usa "devono affrontare fianco a fianco la lotta contro il terrorismo, la pandemia del coronavirus e i cambiamenti climatici".

