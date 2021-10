San Francisco Tesla, condanna da 137 milioni di dollari per razzismo Ex-dipendente afroamericano, con contratto in subappalto, preso di mira dai dipendenti della fabbrica di Freemont. L'azienda di Elon Musk considerata responsabile

Tesla è stata condannata a pagare un risarcimento da 137 milioni di dollari ad un suo ex dipendente afroamericano, vittima di razzismo sul luogo di lavoro, La condanna è stata emessa da una giuria federale di San Francisco, in California, che ha riconosciuto all'ex impiegato, Owen Diaz un indennizzo da 130 milioni e ulteriori 6,9 milioni per danni biologici. Secondo Tesla, invece, i fatti denunciati non giustificano tale sentenza.Le offese razziste risalgono al periodo compreso tra giugno 2015 e luglio 2016, durante i quali Diaz era addetto agli ascensori presso la fabbrica automobilistica di Tesla a Fremont, ma sotto contratto in appalto con società esterne, Citistaff e nextSource.Sulla base delle testimonianze e della ricostruzione dei fatti in tribunale, è emerso l'ambiente di lavoro ostile a Diaz, assieme al figlio Demetric ed altri dipendenti afroamericani, che erano regolarmente soggetti a epiteti razzisti e ad immagini dispregiative, tra cui graffiti razzisti nei bagni."L'immagine progressista di Tesla era una maschera di facciata sul trattamento regressivo e umiliante dei dipendenti afroamericani", recita la sentenza pubblicata dal tribunale. "Siamo solo gratificati dal fatto che la giuria abbia visto la verità e abbia riconosciuto un importo che si spera spingerà Tesla a questa diffusa condotta razzista" ha dichiarato Lawrence Organ, membro del gruppo legale per i Diritti umani in California, uno dei difensori di Diaz."Mentre crediamo fermamente che questi fatti non giustifichino il verdetto raggiunto dalla giuria di San Francisco, riconosciamo che nel 2015 e nel 2016 non eravamo perfetti" ha replicato per Tesla Valerie Capers Workman, vicepresidente del servizio risorse umane. La stessa dirigente ha poi precisato che Tesla aveva comunque risposto alle segnalazioni fatte da Diaz ai suoi diretti datori di lavoro, licenziando due appaltatori e sospendendone un terzo.