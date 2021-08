Il prototipo il prossimo anno Tesla, Musk annuncia l'umanoide del futuro Ci prepariamo ad un futuro dove gli umanoidi faranno i lavori più pericolosi

Un umanoide, elegante, bianco e lucido. Questo l'ultimo progetto di Elon Musk, Ceo di Tesla, presentato a Los Angeles. Le sue dimensioni sono un po' più piccole rispetto all'uomo medio ed è stato progettato per eseguire compiti "pericolosi, ripetitivi e noiosi" come chinarsi per raccogliere qualcosa. Musk ha aggiunto che "in futuro svolgere un lavoro fisico sarà una scelta".Chiamato Tesla Bot, sarà pronto per la presentazione in forma di prototipo il prossimo anno, anche se Elon Musk non ha sempre mantenuto le sue promesse, e comunque, come dice lui stesso, "Tesla è l'azienda di robotica più grande al mondo".