Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio"

"Faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio annuncia il provvedimento volto a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania.In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19."Oggi abbiamo due decessi e 19 casi. Di questi, cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India". Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.554. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 860, mentre il numero totale di guariti è di 6.759. Sono attualmente positive 935 persone, 189 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 737."E' stato rintracciato a Priverno dai video degli autobus Cotral il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti gia' individuati. Pertanto la persona non ha viaggiato sul primo pullman Cotral completamente pieno di giovani verso Sabaudia. E' stata molto utile la collaborazione degli Amministratori del Cotral, del Sindaco di Priverno e delle Forze dell'ordine che hanno consentito ai nostri operatori il tempestivo contact tracing". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.