Texas, corte appello federale dà via libera a legge anti-aborto

La Corte d'appello del 5° Circuito degli Stati Uniti ha stabilito che il Texas possa continuare a vietare la quasi totalità delle interruzioni volontarie di gravidanza. Ha infatti respinto l'ultimo tentativo dell'amministrazione Biden di annullare la cosiddetta SB8 (Senate Bill 8), la più drastica legge in fatto di diritto all'aborto negli Usa. Il dipartimento di Giustizia tenta di ribaltare la legge, che vieta l'interruzione di gravidanza da quando viene rilevata attività cardiaca del feto, cioè quando la maggior delle gravidanze ancora non sono state rilevate.La Corte ha sinora consentito per tre volte, da agosto, alla legge di essere mantenuta. Nel frattempo, chi intende ricorrere a Ivg deve ricorrere alle cliniche degli Stati vicini, che sono inondate dalle richieste.La legge del Texas consente ai privati cittadini di ottenere almeno 10mila dollari in risarcimento, se vincono una causa contro qualcuno che abbia consentito un aborto, violando i divieti. Il ministro della Giustizia Merrick Garland ha descritto la misura come "chiaramente incostituzionale", lanciando il ricorso contro il Texas e avvertendo che potrebbe essere emulata in altri Stati, se non sarà bloccata. Alcuni Stati si sono schierati con il Texas, accusando l'amministrazione di andare oltre le proprie competenze.