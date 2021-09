TikTok supera un miliardo di utenti nel mondo La piattaforma di intrattenimento cresce del 45% in un anno

TikTok ha raggiunto il miliardo di utenti attivi ogni mese sull'app. Lo ha comunicato la societa' sul suo blog ufficiale."Siamo onorati di essere diventati una vera casa per la nostra community cosi' estremamente variegata e diversificata, composta da famiglie, piccole imprese e creator che sono diventati le nostre star preferite", si legge nel blogpost.Un motivo in più di preoccupazione perche come per tutti i social media, deve aumentare la base di giovani utenti, vitale per la sopravvivenza.La crescita di TikTok, l'app di video brevi della società cinese ByteDance, molto usata dai giovanissimi che in un anno ha avuto un balzo del 45% nel numero di utenti attivi mensili, dimostra che la Generazione Z (successiva ai Millennial), è più interessata all'intrattenimento che non ai social network.La popolarità di TokTok è tale che giorni fa la versione cinese dell'app, Douyin, ha annunciato che limiterà l'uso della piattaforma ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, al massimo a 40 minuti giornalieri.