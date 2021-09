Mercati ​Tonfo sui mercati. Negativa anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio in calo anche per Wall Street in questo lunedì nero cominciato col tonfo di Hong Kong. Il DJ -1,4% il Nasdaq -1,5%. La giornata è stata segnata dall'ennesimo tonfo del colosso dell'immobiliare cinese Evergrande, -10 per cento, -84% da inizio anno. Oltre 300 miliardi di dollari l'indebitamento.Le borse europee proseguono la seduta in deciso ribasso: Milano -2,54%, Londra -1,39%, Francoforte - 2,57%, Parigi -2,13%, in attesa anche di conoscere le mosse delle banche centrali che si riuniranno questa settimana. Le vendite colpiscono tutto il listino: Eni, Stellantis e Banco Bpm, tra i peggiori, perdono circa il 4,5%.