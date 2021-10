Amministrative 2021. Torino, seconda proiezione: Lo Russo 59,2%, Damilano 40,8%

Condividi

Anche la seconda proiezione, come la prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio delle comunali a Torino, dà Stefano Lo Russo (centrosinistra) è in testa con il 59,2% e Paolo Damilano (centrodestra) al 40,8%.