Atp Finals di Torino Torino, Ruud batte Norrie. Djokovic 2-0 a Rublev Prova di forza di Djokovic che batte Rublev in un match senza storia e vede le semifinali

In rimonta, Casper Ruud batte 2-1 Cameron Norrie, all'esordio alle Atp Finals come sostituto dell'infortunato Stefanos Tsitsipas. Il norvegese parte malissimo, perdendo il primo set 1-6, poi si riprende e trionfa con i parziali di 6-3, 6-4. Ruud avrà l'occasione di agguantare le semifinali nell'ultima gara del girone, in programma venerdì contro Andrej Rublev.Una vera e propria prova di forza per Novak Djokovic, che non ha avuto problemi a battere Andrej Rublev.Il serbo vince 2-0, proprio come aveva fatto all'esordio contro Casper Ruud e in un'ora e 9 minuti rifila un 6-3, 6-2 al russo.In un match inedito, ma senza storia, il serbo ha messo da subito in difficoltà il russo riuscendo a firmare anche ben 12 ace. Novak Djokovic ha ringraziato nel suo perfetto italiano il "grande" pubblico di Torino. Il segreto del serbo? Lo ha detto lui stesso: "È il grande sacrificio quotidiano per riuscire a rimanere in vetta".Visto il ritiro di Stefanos Tsitsipas, Djokovic è già sicuro della prima posizione nel Girone Verde, con 2 vittorie e zero sconfitte, e quindi dell’accesso alle semifinali dove sfiderà sabato il secondo qualificato del Girone Rosso. Con Medvedev già qualificato alle semifinali, è possibile una finale domenica tra i due primi giocatori in classifica.Contro Rublev, Djokovic ha controllato la partita fin dalle prime battute, dando la sensazione di avere un discreto margine sul rivale. Il russo aveva davanti una missione molto complicata e non solo per lo sfidare il miglior tennista del mondo. Come nel match d’esordio nel torneo, Djokovic parte lento, commette qualche errore e cede il gioco di servizio in apertura. Rublev lo segue a ruota, sbagliando tutto il possibile e restituendo il break. Lo strappo decisivo nel primo parziale arriva all’ottavo gioco, quando Djokovic piazza il break che lo porta sul 5-3. Nel secondo set, il serbo sale in cattedra e dopo aver strappato altre due volte la battuta a Rublev chiude in scioltezza per 6-2.