Restano gravi ma stabili le condizioni del brigadiere Torino, si è costituito nella notte il 16enne che ha ferito il carabiniere Proseguono le ricerche del complice. Guerini: "Vicinanza alla famiglia". Cirio: "Questa notizia ci riempie di tristezza"

Il Com. Gen. Teo Luzi e tutti i #Carabinieri si stringono in un caloroso abbraccio intorno al Brigadiere Capo Maurizio SABBATINO. Ieri sera, a Torino, è stato ferito con tre coltellate mentre, libero dal servizio, tentava di bloccare due rapinatori armati. pic.twitter.com/tmVlQhnFDA — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) November 30, 2021

Si è costituito nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori fuggiti dopo aver accoltellato il brigadiere Maurizio Sabbatino che, fuori servizio, ha tentato di sventare una rapina in una farmacia di Torino. Si tratta di un italiano di 16 anni che, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia, ha deciso di presentarsi al commissariato di polizia Madonna di Campagna.Sottoposto nella notte a fermo, gli uomini dell'Arma proseguono le ricerche del complice. Restano gravi ma stabili le condizioni del carabiniere ferito. ll militare, raggiunto da diversi fendenti, tra cui al fegato e ad un polmone, è stato operato nella notte per quattro ore e ora è ricoverato in rianimazione."La solidarietà e la profonda vicinanza mia e di tutta la Difesa all'Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Brigadiere ferito ieri sera a Torino, durante il suo intervento per sventare una rapina. A luil'augurio di una pronta guarigione". Con queste le parole di vicinanza e partecipazione il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, ha voluto indirizzare al comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzzi e ai famigliari del brigadiere che è stato ferito gravemente. "Nel gesto coraggioso, altruista e ispirato dal profondo senso del dovere del Brigadiere riconosco i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ogni giorno al servizio dei cittadini e del Paese", così il ministro Guerini ha aggiunto."Questa notizia ci riempie di tristezza. Ci stringiamo alla famiglia del brigadiere dei Carabinieri che pur essendo fuori servizio non ha esitato a mettere la propria vita in pericolo per sventare una rapina". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio consegna in un post su Facebook la solidarietà alla famiglia del carabiniere accoltellato ieri nel tentativo di sventare una rapina. "Speriamo con tutto il cuore che le sue condizioni migliorino", aggiunge.“L’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic) esprime solidarietà al collega. L’Usic augura pronta guarigione al collega, il cui sacrificio ribadisce lo spirito che anima ogni carabiniere. Siamo sempre pronti a intervenire, spesso non preoccupandoci di noi stessi, ma anteponendo il bene comune e il senso del dovere alla nostra incolumità. E il collega intervenuto nella farmacia di corso Vercelli, che non ha esitato davanti ai rapinatori, dimostra la vera natura del carabiniere. Forza ‘Elvis’”. Lo dichiara in una nota Davide Satta, segretario generale aggiunto dell'Unione sindacale italiana carabinieri.