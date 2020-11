Torino, spara a moglie, due figli e cane e poi si uccide La figlia ricoverata in gravi condizioni. Sembra che la coppia stesse attraversando una crisi

Condividi

Tragedia familiare questa mattina intorno alle 5.30 circa, a Carignano, nel torinese. All'interno di una villetta privata, il proprietario, un 40enne ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, legalmente detenuta, contro la moglie, i due figli minori e il cane, sparandosi subito dopo alla testa. La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale in gravissime condizioni. Il fratellino è morto mentre la sorellina versa in gravi condizioni all'ospedale.Prima di compiere il gesto l'uomo, un operaio, ha avvisato il fratello delle sue intenzioni durante una conversazione telefonica. Dietro la tragedia potrebbe esserci la crisi de lrapporto tra marito e moglie. Secondo le prime informazioni, sembra che da qualche tempo ormai la coppia non andasse d'accordo e che le liti fossero frequenti.