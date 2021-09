Roma, torna in presenza Maker Faire, la fiera dell'innovazione Dall'8 al 10 ottobre al Gazometro per la prima volta aperto al pubblico. Maratona streaming per chi preferisce l'evento online

Torna in presenza il più importante evento europeo dedicato all'innovazione, dall'8 al 10 ottobre, in una nuova location, ildel quartiere Ostiense, cheha trasformato in quartier generale delle ricerche sullaMaker Faire Roma 2021 quest'anno sarà forma ibrida, in presenza e online. Non solo maker ma anche robot, imprenditori, musicisti, ricercatori, innovatori tornano a incontrarsi in questo evento che rappresenta un mix tra vetrina della tecnologie e incubatore di nuove idee e applicazioni.Sotto i cilindri del Gazometro, parte della storia industriale della città, saranno presenti 240 spazi per maker ed espositori, aree tematiche e un grande palco e studio televisivo da cui sarà trasmessa unadell'evento .Tra le grandi tematiche di quest'anno,, grazie alla partecipazione dell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-Rim) e il Laboratorio nazionale di Intelligenza Artificiale del Cini, tra altri enti e università. Altre iniziative riguardano temi dell', con il contributi di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Crea e Enea, e dellacon Make to Care, contest per la cura e l'assistenza dei pazienti, e infine attività educative con le call dedicate al mondo dellaPer partecipare in presenza, oltre al rispetto della normativa anti Covid-19, è necessario acquistare - esclusivamente online - i biglietti per l'ingresso direttamente dal sito della manifestazione.