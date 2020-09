Lazio Torvaianica. Agguato in spiaggia, morto il 38enne albanese

Condividi

È morto Selavdi Shehaj, il cittadino albanese di 38 anni ferito da un colpo di pistola domenica sulla spiaggia di Torvaianica, frazione di Pomezia. L'uomo era ricoverato nella terapia intensiva post traumi e shock dell'ospedale San Camillo di Roma. Il 38enne, con precedenti per droga, era stato sottoposto a due interventi chirurgici. I medici avevano tentato invano di ridurre al minimo i danni del proiettile che aveva lesionato il midollo paralizzandogli gambe e braccia. Tenuto costantemente sotto controllo dal personale del San Camillo, il suo corpo non ha retto.Con la morte del 38enne l'indagine affidata alla Dda di Roma diventa per omicidio volontario. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Pomezia, a caccia dei 2 uomini che sarebbero arrivati allo stabilimento 'Bora bora' a bordo di una moto scura. Uno dei due, con abiti da runner - come riferito da alcuni testimoni - e armato di pistola, ha raggiunto l'albanese sulla spiaggia e ha esploso 2 colpi. Una delle due pallottole è andata a segno e ha raggiunto il 38enne alla zona cervicale.