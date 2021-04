Le segnalazioni dal Canada Firenze, pedopornografia sul web: 2 arresti e 22 indagati La maxi operazione della Polizia “Big Surprise” ha coinvolto 9 regioni e 17 province

Condividi

La chat dove viaggiavano i file pornografici si chiama Kik, un’applicazione di messaggi istantanei. È qui che la Polizia Postale di Firenze e coordinata dalla Procura ha identificato 2 persone che sono state arrestate e altre 22 indagate. Uno dei due di 45 anni finito in manette è “recidivo” per reati di violenza sessuale, l’altro di 47 anni risulta incensurato. L’ accusa detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato con minori di 18 anni.In Toscana in totale gli indagati sono 16 ma l'operazione ha interessato in tutto 9 regioni per complessive 17 province. Gli arresti, si spiega ancora, sono stati eseguiti nell'ambito della maxi operazione Big Surprise di contrasto alla divulgazione sulla rete internet di materiale pedo pornografico, coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.Un’indagine partita da una segnalazione della Polizia Canadese, tramite Europol. Segnalazione nella quale si faceva riferimento alla diffusione sulla rete di file dai contenuti pedopornografici attraverso chat di Kik.Sono state identificate 24 persone sorprese a scambiarsi materiale pedopornografico. Tre le perquisizioni fatte tra ottobre 2019 fino ad aprile 2021. Per due dei 24 indagati è scattato poi l'arresto perché dai controlli sui loro supporti informatici è stata trovata "un ingente quantità di immagini e video a carattere pedopornografico e moltissime di partecipazione attiva a gruppi social della medesima natura". Secondo quanto accertato dalla Polposta, coordinata nelle indagini dal Pm Ester Nocera, i file venivano trovati i sul dark web, attraverso specifici software. Poi venivano condivisi in chat a numero chiuso, all'interno delle quali però erano presenti anche agenti della polizia postale con profili creati appositamente."Lavoriamo sotto copertura - spiega la dirigente del compartimento della Polposta Toscana Alessandra Belardini – e dobbiamo stare attenti a non essere scoperti, abbiamo nickname che durano per anni". Ogni sei mesi, spiega sempre Belardini, i poliziotti che li gestiscono e sono costretti a visionare le immagini "vengono sottoposti a controlli psicofisici”