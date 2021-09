La Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta Tragedia Mottarone, il piccolo Eitan portato in Israele dal nonno. Si indaga per sequestro Il bimbo di sei anni è l'unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia del Mottarone. Era affidato alla zia paterna. Parla la zia in Israele: "Finalmente a casa"

Il piccolo Eitan Biran, il bambino israeliano di 6 anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia del Mottarone a maggio, sarebbe stato "rapito" dal nonno materno e portato in Israele. La zia paterna di Eitan, cui il piccolo era stato affidato, ha presentato denuncia in Questura a Pavia. Nel frattempo, la Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona."Mio nipote Eitan è stato sequestrato dal nonno materno, Shmuel Peleg, ed è stato portato in Israele", ha denunciato Aya Biran-Nirko, zia affidataria del piccolo, residente nella frazione Rotta di Travaco', a Pavia, ai poliziotti della questura cittadina. Il nonno avrebbe dovuto riportare Eitan a casa dopo una visita concordata e organizzata in anticipo, ma non lo ha fatto interrompendo anche i contatti con Aya.Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che sta "verificando l'informazione" relativa al presunto sequestro del piccolo Eitan, portato dal nonno materno in Israele. Il nonno, Shmulik Peleg, si era trasferito in Italia dopo la tragedia. A scriverlo è il Jerusalem Post.Dall'Israele è intervenuta Gali Peleg, zia materna di Eitan, che in un'intervista alla radio israeliana 103 ha detto: "Parlo solo per chiarire che abbiamo agito per il bene di Eitan". "Il bimbo - ha aggiunto - ha urlato di emozione quando ci ha visto ed ha detto 'finalmente sono in Israele'". "Non ha cessato di emozionarsi - ha proseguito - e di dire che noi siamo la sua vera famiglia. Ha detto di sentirsi fra le nuvole. Finalmente gli è tornato il colore sul viso"."Siamo stati obbligati, non avevamo più saputo quali fossero le sue condizioni mentali e di salute", ha continuato. "Non lo abbiamo rapito, lo abbiamo riportato a casa", ha spiegato aggiungendo che quella è una parola che "non useremo". "Potevamo solo vederlo per breve tempo. Ci hanno tenuto nascoste le sue condizioni di salute. Lo abbiamo riportato a casa, così come i genitori volevano per lui". Gali Peleg ha poi detto che la custodia alla zia paterna "risulta irregolare".Nell'incidente della funivia (14 le vittime) il bambino ha perso entrambi i genitori, il fratellino e i bisnonni che erano venuti a trovarlo in Italia. Dopo un lungo ricovero all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre si stava riprendendo seguito dagli psicologi, Eitan è stato affidato alla zia paterna, medico 41enne che vive con il marito Or Nirko e due figlie che frequentano la stessa scuola di Eitan, l'istituto delle Canossiane. Ma tre mesi dopo la tragedia, il ramo materno della famiglia che vive in Israele ha avanzato un'istanza per l'affidamento del bambino.La zia materna Gali Peri in una intervista ha sostenuto che Eitan si trovava in Italia "in una famiglia che non lo conosceva, che in precedenza non era stata a lui vicina in alcun modo" e subito dopo aveva aggiunto che il "piccolo era in ostaggio" e sarebbe dovuto tornare in Israele. Gali e il marito Ron Peri hanno anche annunciato di aver dato istruzione al loro legale, Ronen Dlayahu, di richiedere l'adozione del bambino, affinché crescesse in Israele "così come avrebbe voluto sua madre"."C'è grande preoccupazione da parte nostra e dei nostri assistiti per quello che di fatto assume i contorni di un sequestro di persona di Eitan. È stato confermato che si trova in Israele. Ieri abbiamo fatto subito una denuncia quando il bambino non è rientrato. La nostra preoccupazione è ed è sempre stata l'equilibrio psicofisico del bambino". Così Armando Simbari, legale della zia del piccolo Eitan. Anche se era stato accertato che la tutela spettava alla zia, i legali spiegano che era stata presa la decisione di aprire alle visite "per il bene del bambino". Proprio durante una di queste visite, Eitan sarebbe stato 'rapito' dal nonno che lo ha portato in Israele con un volo privato sul quale il bimbo è potuto salire perché il suo passaporto non era mai stato riconsegnato nonostante il giudice tutelare lo avesse disposto.​"Nessuno si aspettava una cosa del genere, siamo rimasti tutti scioccati", ha detto Milo Hasbani, presidente della comunità ebraica di Milano. Con entrambe le famiglie, sia quella materna che paterna del bambino, "ci siamo fatti gli auguri di buon anno la settimana scorsa, in occasione del capodanno ebraico". La zia paterna, che aveva la custodia legale di Eitan, "mi ha raccontato che si preparavano per il rientro a scuola", invece ieri il bambino è stato portato in Israele dal nonno materno e la procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. La comunità ebraica, ha concluso Hasbani, "ha sempre rispettato le decisioni del giudice che ha dato l'affido alla zia" paterna.Infine, Hasbani ha espresso una dura condanna "nei confronti di questo gravissimo atto che viola le leggi italiane ed internazionali". L'augurio - ha concluso - è che la vicenda si risolva nel più breve tempo possibile nella direzione dell'ottemperanza della decisione del Tribunale dei minori".