Versante sud sotto la cima del Corno Nero ​Montagna: escursionista emiliano trovato morto in Trentino

Il corpo senza vita di un escursionista emiliano, classe 1963, è stato trovato in serata lungo il versante sud sotto la cima del Corno Nero, montagna che si trova nella zona degli Oclini in provincia di Trento. Il mancato rientro dell'uomo era stato denunciato dai gestori della struttura dove alloggiava.I soccorritori hanno individuato il corpo a circa 2.100 metri su un pendio erboso a circa una cinquantina di metri dal sentiero. A vegliare il corpo del padrone il cane ritrovato in vita dai soccorritori calati dall'elicottero. La salma è stata ricomposta all'ospedale di Cavalese mentre il cane è stato accompagnato a valle da una squadra della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Val di Fiemme.