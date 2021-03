La lotta alla pandemia Trevigiano. Vaccinazione senza prenotazione, ma per anno di nascita La dose è stata somministrata anche all'accompagnatore se di età superiore ai 65 anni. Zaia: "Con questi ritmi se arriva il siero è possibile coprire in 136 giorni chi lo desidera"

Esperimento nel Trevigiano nel padiglione della fiera di Godega Sant'Urbano, a Oderzo "Foro Boario", al Bocciodromo di Villorba e al centro culturale Casa Riese a Riese Pio. È il Vaccino Day, ovvero vaccinarsi senza prenotazione presentandosi nel giorno destinato al proprio anno di nascita con orario legato al mese in cui si è nati.Oggi primo giorno di questa prova rivolta a 4.700 residenti nati nel 1936. Le prime indicazioni di questo test innovativo sono positive: a parte un po' di sovraffollamento iniziale per alcuni anziani che si erano presentati in anticipo, le code sono state scorrevoli e la somministrazione è proceduta in modo fluido.Agli 85enni che si sono presentati è stato somministrato prevalentemente il vaccino Moderna ma per alcuni soggetti senza particolari patologie pregresse è stato usato AstraZeneca. Molti erano accompagnati dal coniuge, perché era possibile farlo vaccinare se di età superiore ai 65 anni.La sperimentazione è stata curata dall'Ulss 2 della Marca Trevigiana. "Il modello che vediamo sperimentato oggi funziona", ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, visitando il padiglione della Fiera di Godega Sant'Urbano, "sarà replicato per qualsiasi anno di nascita ed integrato da un portale per le prenotazioni che presenteremo a breve"."Conoscendo la nostra capacità vaccinale ed il target di cittadini per mese di nascita di ciascuna classe", ha spiegato, "l'accesso diretto sarà esteso a tutte le altre coorti. E non soltanto la domenica e senza escludere gli orari notturni".Zaia si è intrattenuto con gli operatori sanitari, ai quali ha rivolto il ringraziamento e i complimenti per il lavoro avviato fin da sabato con l'erogazione di 5.079 vaccini. "Con questi ritmi, se i vaccini promessi arriveranno tutti nei tempi previsti, si potrebbe puntare a vaccinare tutti coloro che lo vogliono in 136 giorni", ha assicurato il governatore.