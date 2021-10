Amministrative 2021 Trieste, Dipiazza: "Ho vinto. Su porto Vecchio coinvolgerò Russo"

Condividi

"Ho vinto e questa è una cosa che non dimenticherò mai e farò sempre di tutto per la mia città con grande amore". Roberto Dipiazza è, per la quarta volta, sindaco di Trieste.Il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, autore tuttavia di una incredibile rimonta.Lo ha detto lui stesso - "Ho vinto" - intervenendo in collegamento in diretta con l'emittente televisiva TeleQuattro, quando mancavano sei sezioni al termine dello spoglio che si è poi chiuso con il 51,29% per Dipiazza contro il 48,71% dell'avversario. Russo partiva da quasi 16 punti di svantaggio.Dipiazza ha riferito di aver già telefonato all'antagonista per annunciargli la disponibilità a una maggiore condivisione nel grande progetto di trasformazione del Porto Vecchio. "L'ho sentito e a lui ho fatto i complimenti per il suo forte recupero e gli ho fatto una proposta: gli ho detto che sul Porto Vecchio lavoreremo insieme. Sul resto potrà fare opposizione ma sul porto Vecchio, visto che è stato uno dei promotori, lavoreremo insieme".