Amministrative 2021. Trieste, proiezioni: Dipiazza in leggero vantaggio su Russo

In base all'ultima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali a Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) è in vantaggio di misura con il 51,2%, su Francesco Russo (centrosinistra) al 48,8%.