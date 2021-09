Scomparso a Milano dopo il furto dello zaino, trovato morto Giacomo Sartori Si sarebbe impiccato

E' stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori, il 29enne di Mel (Belluno) di cui si erano perse le tracce a Milano la sera del 18 settembre scorso. Il cadavere del ragazzo è stato trovato a Casorate Primo(Pavia), vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto.L'uomo si sarebbe suicidato impiccandosi, pare con un cavo elettrico. Lo si apprende in ambiente vicini agli inquirenti. Il cadavere èstato trovato nei pressi della sua auto, in un'area che non era stata ancora battuta dalle ricerche.Il cadavere di Sartori è stato individuato dai carabinieri del comando provinciale di Milano all'interno di una cascina della località di Casorate Primo(Pavia) a poca distanza dal luogo dove ieri è stata recuperatala sua vettura. Gli investigatori hanno svolto un sopralluogo nella stabile dopo aver ritrovato la vettura regolarmente chiusa e senza segni di danneggiamento. Questo li ha spinti a ipotizzare che il29enne si fosse allontanato a piedi percorrendo una breve distanza. Sono in corso accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e secondo quanto appreso da fonti investigative, non si può escludere alcuna pista, neppure quella del suicidio.Le ricerche nelle aree verdi intorno al luogo in cui è stata lasciata l'auto, chiusa regolarmente, la sua Polo grigia erano cominciate immediatamente. L’allontanamento era avvenuto dopo una serata passata fuori, a Milano, durante la quale gli è stato rubato uno zaino con il suo personal computer di lavoro. Particolare, questo, che ha generato qualche altra ipotesi sulla sua scomparsa: forse il computer aveva un sistema di tracciamento e lui aveva cercato di seguirlo e recuperarlo? Ma dall'analisi dei tabulati non emergerebbero telefonate compatibili con un appuntamento prima della sua uscita dalla città, in piena notte. E rimane il mistero di quel cellulare spento dopo l'arrivo a Casorate e riacceso intorno alle 7 del mattino successivo, sempre in zona. Da lui? Da qualcuno che lo ha trovato? Una risposta ancora non c'è. Gli investigatori hanno anche scandagliato la sua vita: di Giacomo Sartori si sa che viveva a Milano e lavorava come informatico per un'azienda dell'hinterland, a cui adesso verrà restituita la vettura abbandonata, che appartiene alla società. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero, nella sua vita, situazioni note relative a debiti, tracolli, interruzioni di legami, insomma fatti gravi che potrebbero aver provocato in lui reazioni scomposte.