Coronavirus,l'asso nella manica di Trump. Fauci: vaccino a ottobre "Otterremo la vittoria sul virus sguinzagliando il genio scientifico americano", ha dichiarato trionfalmente il capo della Casa Bianca, dopo l'annuncio dell'americana Moderna sull'avvio della fase finale dei test, seguito a stretto giro di boa da quello di Pfizer

"La sorpresa d'ottobre del vaccino" negli Usa "è possibile". Così il super virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, rimette Donald Trump in partita, con un assist che potrebbe catapultare il presidente dritto al suo secondo mandato, a dispetto dello svantaggio a doppia cifra nei sondaggi contro lo sfidante democratico Joe Biden, a 98 giorni dall'Election Day. "Otterremo la vittoria sul virus sguinzagliando il genio scientifico americano", ha dichiarato trionfalmente il capo della Casa Bianca, dopo l'annuncio dell'americana Moderna sull'avvio della fase finale dei test, seguito a stretto giro di boa da quello di Pfizer. Le due società hanno ricevuto quasi due miliardi di dollari di fondi federali nell'ambito della "Operation Warp Speed" lanciata da Trump per vincere la corsa al vaccino ed assicurarsi la rielezione.Che il 'commander in chief' puntasse al colpo grosso contro il Covid-19 non è un segreto. La novità è l'apertura sul vaccino disponibile tra ottobre e novembre del massimo esperto in materia: l'immunologo a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. "Non posso garantire il successo - puntualizza Fauci - per questo si fanno i test clinici. Ma le premesse sono buone".Attualmente sono circa 25 i vaccini nella clinica, quella dei test sull'uomo, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità mentre le infezioni negli States sono oltre 4,2 milioni e i morti quasi 150 mila. In gara ci sono pure i cinesi, la corsa alle armi contro il coronavirus è una questione di supremazia geopolitica. Morgan Stanley stima che il vaccino potrebbe garantire a chi lo scopre per primo fino a 30 miliardi di entrate all'anno nella fase iniziale di immunizzazione. In America "abbiamo fatto incredibili progressi", dichiara Trump, volato ieri nella sede della Fujifilm Diosynth Biotechnologies a Morrisville, nella Carolina del Nord, poche ore dopo la notizia della positività di uno dei suoi più stretti collaboratori, l'advisor per la sicurezza nazionale Robert ÒBrien. Il luogo della visita non è stato scelta a caso: la società biotech del North Carolina si è aggiudicata un contratto finanziato dalla Casa Bianca per sviluppare il vaccino sperimentale di Novavax, con l'obiettivo di portare sul mercato 300 milioni di dosi entro gennaio del prossimo anno.