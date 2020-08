Corte distrettuale di Manhattan ​Usa, corte: Trump deve consegnare tasse ad autorità di New York Respinto il tentativo di bloccarle del presidente. Trump ricorre in appello contro la decisione

Condividi

Donald Trump deve consegnare le sue dichiarazioni delle tasse alle autorità di New York.Lo ha stabilito il giudice federale della corte distrettuale di Manhattan Victor Marrero, respingendo il tentativo del presidente americano di bloccarne la diffusione e definendo le motivazioni offerte dai legali del tycoon "ampiamente esagerate" e in cattiva fede.Il procuratore generale di New York punta a ottenere otto anni di dichiarazioni delle tasse personali e non di Trump nell'ambito delle indagini sulle sue attività alberghiere.Gli avvocati di Trump hanno immediatamente presentato ricorso dinanzi alla Corte d'Appello del secondo circuito contro la decisione del giudice distrettuale degli Stati Uniti Victor Marrero che ha dato il via libera al pubblico ministero di New York per ottenere le dichiarazioni dei redditi del presidente.