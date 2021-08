​Tunisia, "Parlamento sospeso fino a nuovo ordine"

La sospensione del Parlamento tunisino, decisa il 25 luglio scorso dal presidente Kais Saied sara estesa in modo indefinito: "fino a nuovo ordine" scrive la stessa presidenza del Paese. Allo stesso modo, oltre al Parlamento, è anche estesa la sospensione dell'immunità dei parlamentari.Saied aveva licenziato il suo primo ministro, congelato il parlamento e sospeso le immunità parlamentari in seguito alle forti proteste contro il governo che si sono svolte nelle strade del Paese. Saied da allora ha assunto la guida del potere esecutivo con la collaborazione di un nuovo primo ministro.Dopo le misure, il presidente Saied non ha nominato un nuovo governo, come aveva invece promesso, ne' ha presentato la sua "road map", come richiesto dai partiti politici e dalle organizzazioni della società civile. La sospensione del parlamento era stata denunciata come un "colpo di Stato" dal partito islamista Ennahda, la principale forza parlamentare di un paese colpito da mesi di stallo politico e un'allarmante avanzata del Covid-19. La presidenza ha annunciato in un comunicato che il presidente parlerà alla nazione nei prossimi giorni, senza fornire ulteriori dettagli.