Turchia, figlia di Erdogan sostiene le donne vittime di violenza contro il partito del padre Associazione Kadem, di cui è vicepresidente Sumeyye Erdogan Bayraktar, difende la Convenzione di Istanbul. Il partito del presidente Akp vuole la Turchia fuori dal protocollo

Sumeyye Erdogan Bayraktar

L'organizzazione guidata dalla figlia maggiore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un comunicato in cui difende la Convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne.Kadem, questo il nome dell'organizzazione di cui è leader Sumeyye Erdogan Bayraktar, ribadisce "l'importanza della Convenzione nella protezione delle donne contro ogni tipo di violenza", e smentisce che la convenzione colpisca la famiglia tradizionale. "Affermare che questa convenzione legittimi e favorisca orientamenti omosessuali rivela malafede", dichiara Kadem nel comunicato.Numan Kurtulmus, esponente di spicco del partito Akp - quello del presidente Erdogan - aveva proposto il ritiro della Turchia dal protocollo, scatenando la protesta delle organizzazioni per la difesa dei diritti delle donne e anche dell'associazione Kadem, la cui vicepresidente è, appunto, la figlia del presidente.Proteste scatenate anche a seguito del brutale omicidio della studentessa universitaria Pinar Gultekin, avvenuto pochi giorni dopo la proposta di Numan Kurtulmus di abbandonare la convenzione. La piattaforma di denuncia dei casi di femminicidio in Turchia ha fatto notare che le vittime sono in aumento: 417 nel 2019 contro 403 nel 2018 e 394 nel 2017