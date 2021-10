Pedalate, chiacchiere e record alla rovescia Turismo, Festival del ciclista lento a Ferrara La manifestazione, alla sua quinta edizione partirà venerdì 29 fino a domenica 31 ottobre. Sabato alle 10.30 "La pedalata più lenta del mondo"

C'è chi sceglie la bicicletta per il piacere stesso del pedalare. Chi si gode le due ruote senza l'ansia di arrivare primo, chi vive il piacere del viaggio più che del traguardo, apprezzando paesaggi e curiosità incontrati lungo il percorso. Questa la filosofia del Festival del Ciclista Lento, che torna a Ferrara, città delle bici, per la sua quinta edizione, da venerdì 29 a domenica 31 ottobre.In calendario due pedalate ciclo-turistiche con partenza da Factory Grisù (via Poledrelli 21) sabato alle 10.30 per "La pedalata più lenta del mondo" in centro storico e domenica alle 9 per il "Gran fondo del merendone" da Ferrara a Bondeno. La manifestazione prevede anche incontri come il "Gran Galà del ciclista lento" nella sala Estense, piazza Municipio 14, venerdì alle 21, dedicato alle imprese sportive alla rovescia e a proiezioni cinematografiche; due incontri a Factory Grisù per fare "Due chiacchiere sulle due ruote", sabato alle 16.30 e il "Record dell'ora... alla rovescia" sabato 30 ottobre alle 18 con i ciclisti professionisti Davide Formolo e Maria Vittoria Sperotta per seguire chi sfiderà il record "al contrario", 1,070 km in un'ora, registrato da Bruno Zanoni (storica 'maglia nera' al Giro d'Italia 1979) nel corso dell'edizione 2019.