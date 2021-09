In Usa e Canada Twitter lancia $uper Follow, al via i contenuti in abbonamento I Top di Twitter potranno vendere link e altri prodotti riservati agli abbonati, con tariffe mensili tra 3 e 10 dollari. Per la piattaforma il ricavo andrà dal 3 al 20% della remunerazione

Dopo averla annunciata a febbraio durante una riunione degli investitoti, Twitter lancia ufficialmente la funzione "" - con la $ del dollaro - che consente ai 'creators' di contenuti speciali di vendere abbonamenti per accedervi.La novità è stata pensata per remunerare contenuti di personaggi famosi, musicisti, attori, influencer, giornalisti, esperti vari, che potranno offrire link riservati ai propri abbonati a una tariffa compresa tra i 3 e i 10 dollari al mese. Per la piattaforma ci sarà un ricavo che potrà arrivare al 20% della retribuzione del creatore.L'esperimento per ora parte dagli Usa e Canada, al momento solo per l'app Twitter per il sistema operativo iOS di Apple. In seguito sarà disponibile anche per smartphone con software di Google, Android."Con super follows, le persone possono creare un livello extra di conversazione e interagire in modo autentico con i loro follower più coinvolti, il tutto guadagnando soldi", sottolinea in un. La piattaforma avrà il 3% degli abbonamenti come commissione di transazione. Se il creatore supererà la cifra dei 50.000 dollari, la quota di Twitter salirà al 20%.Gli utenti di Twitter e gli investitori da tempo chiedevano alla piattaforma un, ritenuto vincente come dimostra il numero crescente di creators e influencer che utilizzano strumenti a pagamenti come Patreon, Substack e OnlyFans per monetizzare la loro popolarità online. Gli abbonamenti consentirebbero inoltre a Twitter di ampliare le fonti di entrate oltre la pubblicità online, dominata dal duopolio Facebook-Google.