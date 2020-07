Fake news Twitter rimuove video del figlio del presidente Donald Trump False informazioni sul coronavirus, è la motivazione diffusa dalla piattaforma. Lo stesso presidente rilancia parti del contenuto ai suoi follower

Twitter ha rimosso un video pubblicato dal figlio - e omonimo - del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump Jr, secondo la piattaforma, stava diffondendo un video che conteneva false informazioni sul nuovo coronavirus. Parti del contenuto sono state poi rilanciate dallo stesso presidente Usa."I tweet che accompagnano il video violano la nostra politica in materia disinformazione su Covid-19 ", ha detto all'agenzia France Presse un portavoce di Twitter, senza fornire ulteriori informazioni, in particolare sul numero di persone che ha visionato il contenuto incriminato. Le limitazioni inflitte dureranno 12 ore e al primogenito del presidente americano è stato chiesto di cancellare il tweet con il video incriminato in cui - spiega il social media - "si diffondono informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul covid-19", come l'uso della idrossiclorochina per curare il virusLo stesso video era già stato rimosso da Facebook lunedì sera: "Abbiamo eliminato questo video perché ha condiviso un falso informazioni su cure e trattamenti per Covid-19 ", ha detto un portavoce del social network blu. Questo video mostra un gruppo di medici che rilasciavano dichiarazioni considerate fuorvianti e false sulla pandemia.Secondo il Washington Post, oltre 14 milioni di persone lo hanno visto su Facebook. Poche ore dopo, lo stesso presidente Donald Trump ha twittato diversi clip dello stesso video ai suoi milioni di follower. Twitter è la principale piattaforma di comunicazione di Donald Trump ma nelle ultime settimane, la piattaforma ne ha preso le distanze, non esitando ad 'oscurare' i tweet del presidente.